ЗСУ знищили ще 620 окупантів й більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 110 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 249 110 (+620) осіб ліквідовано;

танків - 4232 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 8251 (+2) од.;

артилерійських систем - 4943 (+32) од.;

РСЗВ - 704 (+0) од.;

засоби ППО - 466 (+0) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 311 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4116 (+12) од.;

крилаті ракети - 1347 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7422 (+30) од.;

спеціальна техніка - 730 (+6) од. Фото: втрати ворога станом на 05.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на Бердянському напрямку. Тим часом ворог жаліється на артилерійські удари військових, які ускладнюють його логістику.