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Знищені танки, БМП й склади: контррозвідники СБУ показали результати на фронті

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Субота 05 серпня 2023 11:32
Знищені танки, БМП й склади: контррозвідники СБУ показали результати на фронті Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові контррозвідники СБУ продовжують "розбирати" дронами ворожу техніку. Лише за останні кілька днів знищили два російських танки, ЗРК й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - пише пресслужба.

Як відзначає СБУ, лише за останні кілька днів ворог "недорахувався":

  • 2 танків;
  • ЗРК "Оса";
  • БМП;
  • МТЛБ;
  • 1 одиниці інженерної техніки;
  • 7 одиниць автотехніки;
  • складу боєприпасів;
  • комплексу відеоспостереження "Муром";
  • розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;
  • взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.

Втрати ворога у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу наші військові ліквідували ще 620 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 249 110 одиниць живої сили.

Тим часом, як писав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, військові на Таврійському напрямку лише за добу нещодавно знищили 21 одиницю військової техніки росіян.

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