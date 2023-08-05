Уничтоженные танки, БМП и склады: контрразведчики СБУ показали результаты на фронте

Военные контрразведчики СБУ продолжают "разбирать" дронами вражескую технику. Только за последние несколько дней уничтожили два российских танка, ЗРК и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Наши спецы продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", - пишет пресс-служба.

Как отмечает СБУ, только за последние несколько дней враг "недосчитался":

2 танков;

ЗРК "Оса";

БМП;

МТЛБ;

1 единицы инженерной техники;

7 единиц автотехники;

состава боеприпасов;

комплекса видеонаблюдения "Муром";

расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;

взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.

Потери врага в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши военные ликвидировали еще 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 249 110 единиц живой силы.

Между тем, как писал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, военные на Таврическом направлении только за сутки недавно уничтожили 21 единицу военной техники россиян.