Уничтоженные танки, БМП и склады: контрразведчики СБУ показали результаты на фронте
Военные контрразведчики СБУ продолжают "разбирать" дронами вражескую технику. Только за последние несколько дней уничтожили два российских танка, ЗРК и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"Наши спецы продолжают уменьшать вражеские силы и бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освобождают украинскую землю в контрнаступлении", - пишет пресс-служба.
Как отмечает СБУ, только за последние несколько дней враг "недосчитался":
- 2 танков;
- ЗРК "Оса";
- БМП;
- МТЛБ;
- 1 единицы инженерной техники;
- 7 единиц автотехники;
- состава боеприпасов;
- комплекса видеонаблюдения "Муром";
- расчета ударных FPV-дронов и БпЛА с системой сброса средств поражения;
- взводного опорного пункта, огневых позиций и укрытия с 20 россиянами.
Потери врага в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши военные ликвидировали еще 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 249 110 единиц живой силы.
Между тем, как писал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, военные на Таврическом направлении только за сутки недавно уничтожили 21 единицу военной техники россиян.
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