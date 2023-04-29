Знищені танки, БМП та БРТ: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць

Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", - пише пресслужба. Серед них: 4 танки Т-90 і Т-72;

9 БМП і один БРТ;

3 опорні пункти противника;

інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо.