Знищені танки, БМП та БРТ: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць
Фото: спецназівці СБУ показали результати роботи за місяць (facebook.com/usofcom)
Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили більше 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", - пише пресслужба.
Серед них:
- 4 танки Т-90 і Т-72;
- 9 БМП і один БРТ;
- 3 опорні пункти противника;
- інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські артилеристи також показали знищення ворожих БМП та танку на фронті.
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