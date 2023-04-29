Уничтожены танки, БМП и БРТ: спецназовцы СБУ показали результаты работы за месяц

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские артиллеристы также показали уничтожение вражеских БМП и танка на фронте.

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