ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожены танки, БМП и БРТ: спецназовцы СБУ показали результаты работы за месяц

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 13:30
Уничтожены танки, БМП и БРТ: спецназовцы СБУ показали результаты работы за месяц Фото: спецназовцы СБУ показали результаты работы через месяц (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель", - пишет пресс-служба.

Среди них:

  • 4 танка Т-90 и Т-72;
  • 9 БМП и один БРТ;
  • 3 опорных пункта противника;
  • другой военный транспорт: МТБЛ, "Урал" и т.д.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские артиллеристы также показали уничтожение вражеских БМП и танка на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Служба безопасности Украины Российская Федерация
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием