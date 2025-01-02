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Уничтожены танки, БК и бронетехника. Нацгвардия показала отражение штурма за прошедшие сутки

Четверг 02 января 2025 11:59
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Уничтожены танки, БК и бронетехника. Нацгвардия показала отражение штурма за прошедшие сутки Иллюстративное фото: Нацгвардия показала отражение штурма за прошедшие сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы Национальной гвардии, за прошедшие сутки, 1 января, во время отражения вражеского штурма уничтожили десять единиц вражеской техники. Также один оккупант был взят в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Во время отражения штурмовых действий россиян по линии фронта было уничтожено:

  • 2 танка;
  • 4 единицы бронетехники;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 2 склада БК;


"Нанесли поражение по 31 скоплению живой силы противника. 1 оккупанта, который уцелел во время штурмовых действий, взят в плен", - пишет Пивненко.

Также на обнародованном видео можно увидеть спецназовцев отряда "Крылья Омеги".

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Потери России составили 1370 единиц личного состава. В частности Силы обороны уничтожили:

  • 4 танка;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 20 артиллерийских систем.

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