У Генштабі розповіли, скільки техніки та військових втратила РФ за добу

За першу добу нового року Росія втратила на фронті 1370 військових. Крім того, ЗСУ позбавили окупантів чотирьох танків та 20 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де вже зафіксовано 35 атак ворога. Зокрема, українські військові показали, як знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.

Крім того, російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.

Своєю чергою в Новий рік на фронті відбулись майже 200 атак, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмів у бік 16 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.