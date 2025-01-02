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У Генштабі розповіли, скільки техніки та військових втратила РФ за добу

Україна, Четвер 02 січня 2025 08:23
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У Генштабі розповіли, скільки техніки та військових втратила РФ за добу Фото: в Генштабі ЗСУ розповіли про втрати РФ на 2 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За першу добу нового року Росія втратила на фронті 1370 військових. Крім того, ЗСУ позбавили окупантів чотирьох танків та 20 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 792170 (+1370) осіб ліквідовано;
  • танків – 9676 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 20056 (+13) од.;
  • артилерійських систем – 21552 (+20) од.;
  • РСЗВ – 1256 од.;
  • засоби ППО – 1032 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 330 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69) од.;
  • крилаті ракети – 3003 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од.;
  • спеціальна техніка - 3675 (+3) од.

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де вже зафіксовано 35 атак ворога. Зокрема, українські військові показали, як знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.

Крім того, російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.

Своєю чергою в Новий рік на фронті відбулись майже 200 атак, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмів у бік 16 населених пунктів.

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