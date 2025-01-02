У Генштабі розповіли, скільки техніки та військових втратила РФ за добу
За першу добу нового року Росія втратила на фронті 1370 військових. Крім того, ЗСУ позбавили окупантів чотирьох танків та 20 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 792170 (+1370) осіб ліквідовано;
- танків – 9676 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 20056 (+13) од.;
- артилерійських систем – 21552 (+20) од.;
- РСЗВ – 1256 од.;
- засоби ППО – 1032 од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 330 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69) од.;
- крилаті ракети – 3003 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од.;
- спеціальна техніка - 3675 (+3) од.
Ситуація на фронті
На фронті станом на вечір 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де вже зафіксовано 35 атак ворога. Зокрема, українські військові показали, як знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.
Крім того, російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.
Своєю чергою в Новий рік на фронті відбулись майже 200 атак, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмів у бік 16 населених пунктів.
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