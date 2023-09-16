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Знищені танки, ББМ й артсистеми: спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Фото: спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці СБУ суттєво зменшили кількість ворожої техніки на фронті. Лише за декілька тижнів знищили більше 10 танків, близько 30 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пишуть в СБУ, протягом останніх тижнів воїни ЦСО "А" СБУ знищили 

  • 13 танків
  • 28 ББМ
  • 15 артилерійських систем
  • 32 одиниці автомобільної техніки
  • 2 засоби спостереження
  • 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд

Зокрема у координації з артилеристами ЗСУ було вражено: 

  • 4 РСЗВ; 
  • 6 артсистем; 
  • станцію радіоелектронної боротьби; 
  • близько 50 росіян були ліквідовані. 

Втрати ворога у війні 

Як писав зранку Генеральний штаб Збройних сил, українські воїни знищили ще 350 російських окупантів. Зокрема втрати ворога доповнили 4 танки, 16 артилерійських систем та 10 бойових броньованих машин.

 Тим часом рота "Ахіллес" показала процес знищення російської техніки, яка обійшлась терористам у 2 млн доларів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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