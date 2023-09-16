Уничтоженные танки, ББМ и артсистемы: спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

Спецназовцы СБУ существенно уменьшили количество вражеской техники на фронте. Только за несколько недель уничтожили более 10 танков, около 30 ББМ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишут в СБУ, в течение последних недель воины ЦСО "А" СБУ уничтожили
В частности, в координации с артиллеристами ВСУ было поражено:
Потери врага в войне
Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.
Тем временем рота "Ахиллес" показала процесс уничтожения российской техники, которая обошлась террористам в 2 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.