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Уничтоженные танки, ББМ и артсистемы: спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

Фото: спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы СБУ существенно уменьшили количество вражеской техники на фронте. Только за несколько недель уничтожили более 10 танков, около 30 ББМ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишут в СБУ, в течение последних недель воины ЦСО "А" СБУ уничтожили 

  • 13 танков
  • 28 ББМ
  • 15 артиллерийских систем
  • 32 единицы автомобильной техники
  • 2 средства наблюдения
  • 40 огневых позиций и фортификационных сооружений

В частности, в координации с артиллеристами ВСУ было поражено: 

  • 4 РСЗО; 
  • 6 артсистем; 
  • станцию радиоэлектронной борьбы; 
  • около 50 россиян были ликвидированы.

Потери врага в войне

Как писал утром Генеральный штаб Вооруженных сил, украинские воины уничтожили еще 350 российских оккупантов. В частности, потери врага дополнили 4 танка, 16 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин.

Тем временем рота "Ахиллес" показала процесс уничтожения российской техники, которая обошлась террористам в 2 млн долларов.

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