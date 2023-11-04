Знищені танки, ББМ, ППО й інше. Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Лише за тиждень у найгарячіших точках наші воїни вразили:

19 танків;

12 ББМ;

9 артсистем та 1 РСЗВ;

3 системи ППО;

29 ворожих БпЛА;

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

60 авто;

29 ворожих укріплень;

2 склади з БК.

Втрати ворога у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 830 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 304 100 одиниць особового складу.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни знищили 463 окупантів. Четверо терористів здались в полон. Протягом доби було загалом було знищено близько 35 одиниць техніки.