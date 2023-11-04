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Знищені танки, ББМ, ППО й інше. Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Зокрема 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Лише за тиждень у найгарячіших точках наші воїни вразили: 

  • 19 танків;
  • 12 ББМ;
  • 9 артсистем та 1 РСЗВ;
  • 3 системи ППО;
  • 29 ворожих БпЛА;
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 60 авто;
  • 29 ворожих укріплень;
  • 2 склади з БК.

Втрати ворога у війні 

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 830 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 304 100 одиниць особового складу.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни знищили 463 окупантів. Четверо терористів здались в полон. Протягом доби було загалом було знищено близько 35 одиниць техніки. 

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