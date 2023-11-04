Знищені танки, ББМ, ППО й інше. Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Зокрема 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Лише за тиждень у найгарячіших точках наші воїни вразили:
Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 830 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 304 100 одиниць особового складу.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни знищили 463 окупантів. Четверо терористів здались в полон. Протягом доби було загалом було знищено близько 35 одиниць техніки.
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