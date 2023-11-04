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Уничтожены танки, ББМ, ПВО и прочее. Спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В частности, 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Только за неделю в самых горячих точках наши воины поразили: 

  • 19 танков;
  • 12 ББМ;
  • 9 артсистем и 1 РСЗО;
  • 3 системы ПВО;
  • 29 вражеских БпЛА;
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 60 авто;
  • 29 вражеских укреплений;
  • 2 склада с БК.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 830 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.

В том же числе на Таврическом направлении наши воины уничтожили 463 оккупанта. Четверо террористов сдались в плен. В течение суток было уничтожено около 35 единиц техники.

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