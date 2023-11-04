Уничтожены танки, ББМ, ПВО и прочее. Спецназовцы СБУ показали результаты работы на фронте

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В частности, 145 оккупантов отправились на "концерт Кобзона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Только за неделю в самых горячих точках наши воины поразили:
Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 830 российских террористов. С начала войны Россия потеряла около 304 100 единиц личного состава.
В том же числе на Таврическом направлении наши воины уничтожили 463 оккупанта. Четверо террористов сдались в плен. В течение суток было уничтожено около 35 единиц техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.