ЗСУ на Таврійському напрямки ліквідували майже 500 окупантів, є й полонені

Протягом минулої доби, 3 листопада, на Таврійському напрямку наші військові ліквідували 463 окупантів. Зокрема знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку терористи:

завдали 22 авіаударів;

провели 51 бойове зіткнення;

здійснили 988 артобстрілів.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат", - пише пресслужба.

ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Ворог безуспішно вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями відбито близько 20 атак ворога.

Шахтарський напрямок

Ворог намагався штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок

Росіяни намагались відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Втрати ворога склали 463 особи. Четверо терористів вирішили здатись в полон.

Також було знищено 35 одиниць військової техніки терористів, зокрема:

4 танки;

9 ББМ;

6 артсистем;

1 засіб ППО;

7 БпЛА;

6 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки;

Зокрема знищено 4 склади боєприпасів.

Втрати ворога у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 830 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 304 100 одиниць особового складу.