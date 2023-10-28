ЗСУ знищили 740 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 27 жовтня, українські військові ліквідували ще 740 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 298 420 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 298 420 (+740) осіб ліквідовано;

танків - 5167 (+22) од.;

бойових броньованих машин - 9749 (+23) од.;

артилерійських систем - 7180 (+18) од.;

РСЗВ - 834 (+0) од.;

засоби ППО - 558 (+2) од.;

літаків - 320 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+9) од.;

крилаті ракети - 1541 (+3) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9524 (+11) од.;

спеціальна техніка - 1011 (+0) од.

Фото: втрати ворога станом на 28.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни наразі ведуть "активну оборону" на Бахмутському напрямку, а також у разі можливості проводять наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій.

Водночас військові дещо просунулись та відтіснили терористів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.