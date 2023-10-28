ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили 740 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 28 жовтня 2023 08:13
UA EN RU
ЗСУ знищили 740 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 27 жовтня, українські військові ліквідували ще 740 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 298 420 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 298 420 (+740) осіб ліквідовано;
  • танків - 5167 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 9749 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 7180 (+18) од.;
  • РСЗВ - 834 (+0) од.;
  • засоби ППО - 558 (+2) од.;
  • літаків - 320 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+9) од.;
  • крилаті ракети - 1541 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9524 (+11) од.;
  • спеціальна техніка - 1011 (+0) од.

ЗСУ знищили 740 окупантів й більше 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 28.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни наразі ведуть "активну оборону" на Бахмутському напрямку, а також у разі можливості проводять наступальні дії для покращення своїх тактичних позицій.

Водночас військові дещо просунулись та відтіснили терористів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ