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Знищені сотні росіян й полонені. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 4 авіаудари; 
  • провів 50 бойових зіткнень; 
  • здійснив 912 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат. 

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак", - пише пресслужба. 

Мар'їнський напрямок 

Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок 

Противник штурмових дій не вів. 

Запорізький напрямок 

Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема: 

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 12 БпЛА;
  • 3 автомобілі.

"Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. 

Ворог зменшив кількість авіаударів й броньованої техніки 

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку терористи зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока.

В ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун додав, що російські терористи почали здаватись в полон. Окрім вчорашніх трьох, сьогодні, вночі, є інформація, ще до десятка росіян обрали життя. 

"Броньовану техніку (ворог, - ред.) наразі задіює рідко. Тому що під час початку третьої хвилі, яка почалась декілька днів тому, дуже багато техніки ворог втратив", - додав Штупун. 

Варто додати, що нещодавно Олександр Тарнавський попередив про те, що росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила  323 760 військових.

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