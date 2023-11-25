Уничтожены сотни россиян и пленные. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины на Таврическом направлении уничтожили еще 502 окупантов. Также есть и пленные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону и наносят террористам значительные потери.
"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак", - пишет пресс-служба.
Марьинское направление
Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.
Шахтерское направление
Противник штурмовых действий не вел.
Запорожское направление
Россияне 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.
Достижения наших воинов
Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага составили 502 человека, еще 3 террористов сдались в плен. Также было уничтожено 24 единицы военной техники, в частности:
"Еще 21 единица техники врага повреждена", - добавляет пресс-служба.
Враг уменьшил количество авиаударов и бронированной техники
Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении террористы уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока.
В эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун добавил, что российские террористы начали сдаваться в плен. Кроме вчерашних трех, сегодня, ночью, есть информация, еще до десятка россиян выбрали жизнь.
"Бронированную технику (враг, - ред.) пока задействует редко. Потому что во время начала третьей волны, которая началась несколько дней назад, очень много техники враг потерял", - добавил Штупун.
Стоит добавить, что недавно Александр Тарнавский предупредил о том, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 323 760 военных.
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