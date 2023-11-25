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Уничтожены сотни россиян и пленные. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Фото: ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины на Таврическом направлении уничтожили еще 502 окупантов. Также есть и пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • нанес 4 авиаудара; 
  • провел 50 боевых столкновений; 
  • совершил 912 артобстрелов. 

Авдеевское направление 

Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону и наносят террористам значительные потери. 

"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак", - пишет пресс-служба. 

Марьинское направление 

Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

Шахтерское направление 

Противник штурмовых действий не вел. 

Запорожское направление 

Россияне 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

Достижения наших воинов 

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага составили 502 человека, еще 3 террористов сдались в плен. Также было уничтожено 24 единицы военной техники, в частности: 

  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 12 БпЛА;
  • 3 автомобиля.

"Еще 21 единица техники врага повреждена", - добавляет пресс-служба. 

Враг уменьшил количество авиаударов и бронированной техники

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении террористы уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока.

В эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун добавил, что российские террористы начали сдаваться в плен. Кроме вчерашних трех, сегодня, ночью, есть информация, еще до десятка россиян выбрали жизнь. 

"Бронированную технику (враг, - ред.) пока задействует редко. Потому что во время начала третьей волны, которая началась несколько дней назад, очень много техники враг потерял", - добавил Штупун.

Стоит добавить, что недавно Александр Тарнавский предупредил о том, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Потери России в войне 

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 323 760 военных.

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