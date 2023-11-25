Понад 800 окупантів та 18 артилерійських систем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 323 760 військових. Також ЗСУ знищили одну крилату ракету.

Загальні бойові втрати противника на 25 листопада 2023 орієнтовно склали: особового складу – близько 323 760 (+860) осіб ліквідовано;

танків – 5502 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 10 263 (+7) од.;

артилерійських систем – 7851 (+18) од.;

РСЗВ - 905 (+1) од.;

засоби ППО – 596 (+1) од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8) од.;

крилаті ракети – 1565 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10259 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1112 (+4) од. Ситуація на фронті Нині наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту – Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області Підрозділи ракетних військ вразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійські засоби та логістичний центр противника. Минулої доби сталося 74 бойових зіткнення.