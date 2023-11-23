Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку", - написав він.

Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Напередодні у мережі опублікували відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону міста. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ. Він наїхав на міну та підірвався.

Також буквально вчора стало відомо, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки.

Втрати РФ вже можна вважати наймасштабнішими за весь період повномасштабної війни проти України, про що зазначив президент Володимир Зеленський.