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Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку

Авдіївка, Четвер 23 листопада 2023 13:25
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Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку Фото: окупанти здійснюють третю хвилю атак на Авдіївському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. Попри активні атаки ворог продовжує зазнавати великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку", - написав він.

Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Напередодні у мережі опублікували відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону міста. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ. Він наїхав на міну та підірвався.

Також буквально вчора стало відомо, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки.

Втрати РФ вже можна вважати наймасштабнішими за весь період повномасштабної війни проти України, про що зазначив президент Володимир Зеленський.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

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Авдіївка
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