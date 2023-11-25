Знищені сотні росіян й полонені. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 4 авіаудари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 912 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак", - пише пресслужба.

Мар'їнський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

Противник штурмових дій не вів.

Запорізький напрямок

Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

4 артсистеми;

12 БпЛА;

3 автомобілі.

"Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.

Ворог зменшив кількість авіаударів й броньованої техніки

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку терористи зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще висока.

В ефірі телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун додав, що російські терористи почали здаватись в полон. Окрім вчорашніх трьох, сьогодні, вночі, є інформація, ще до десятка росіян обрали життя.

"Броньовану техніку (ворог, - ред.) наразі задіює рідко. Тому що під час початку третьої хвилі, яка почалась декілька днів тому, дуже багато техніки ворог втратив", - додав Штупун.

Варто додати, що нещодавно Олександр Тарнавський попередив про те, що росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 323 760 військових.