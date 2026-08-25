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Росія вдарила по Краматорську авіабомбами: серед поранених - двомісячне немовля

12:43 25.08.2026 Вт
1 хв
Окупанти атакували місто вісім разів
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по Краматорську авіабомбами: серед поранених - двомісячне немовля Фото: наслідки ворожого удару по Краматорську (facebook/Гончаренко)
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У вівторок, 25 серпня, російські окупанти вдарили авіаційними бомбами по Краматорську. Серед постраждалих - двомісячне немовля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка.

"Щонайменше 11 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених - двомісячне немовля", - розповів він.

За словами Гончаренка, зранку росіяни атакували місто вісім разів - згідно з попередньою інформацією, окупанти використали авіабомби.

"Пошкоджено численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Остаточні наслідки цих ударів встановлюємо. На місці працюють всі відповідальні служби", - наголосив начальник МВА.

Фото: наслідки ворожого удару по Краматорську (facebook/Гончаренко)

Гончаренко підкреслив, що кожен день на Донеччині - це ризик потрапити під удар російських окупантів. Він закликав всіх мешканців області берегти себе і евакуюватись до безпечніших регіонів України.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні окупанти вдарили по чотирьох містах - Києву, Харкову, Запоріжжі та Дніпру. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки.

Зазначимо, внаслідок атаки росіян дронами у Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста. Згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень.

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