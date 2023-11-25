Уничтожены сотни россиян и пленные. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины на Таврическом направлении уничтожили еще 502 окупантов. Также есть и пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

нанес 4 авиаудара;

провел 50 боевых столкновений;

совершил 912 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону и наносят террористам значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 30 атак", - пишет пресс-служба.

Марьинское направление

Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

Шахтерское направление

Противник штурмовых действий не вел.

Запорожское направление

Россияне 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

Достижения наших воинов

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага составили 502 человека, еще 3 террористов сдались в плен. Также было уничтожено 24 единицы военной техники, в частности:

1 танк;

4 ББМ;

4 артсистемы;

12 БпЛА;

3 автомобиля.

"Еще 21 единица техники врага повреждена", - добавляет пресс-служба.

Враг уменьшил количество авиаударов и бронированной техники

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, на Таврическом направлении террористы уменьшили количество авиаударов, но активность пехоты все еще высока.

В эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун добавил, что российские террористы начали сдаваться в плен. Кроме вчерашних трех, сегодня, ночью, есть информация, еще до десятка россиян выбрали жизнь.

"Бронированную технику (враг, - ред.) пока задействует редко. Потому что во время начала третьей волны, которая началась несколько дней назад, очень много техники враг потерял", - добавил Штупун.

Стоит добавить, что недавно Александр Тарнавский предупредил о том, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 323 760 военных.