Знищені сотні росіян, техніка та 200 БПЛА: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 39 авіаційних ударів, провели 36 бойових зіткнень та здійснили 919 артобстрілів.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони, протягом минулої доби, відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку триває стримування ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 394 особи.

Також українські бійці знищили 54 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

5 танків;

14 ББМ;

15 артсистем;

1 РСЗВ;

1 засіб ППО;

16 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони України знищили склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт противника.

Окрім того, було нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БПЛА.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої продовжувалися

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;

на захід від Авдіївки у районі Північного;

на південь від Авдіївки у районі Досвідченого;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського;

в районі самої Авдіївки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.