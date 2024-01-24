Ситуація на фронті сьогодні 24 січня

Українські військові відбили 16 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили 2 засоби ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені з цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Авіаційних ударів зазнали:

Козача Лопань, Липці, Гатище Харківської області ;

; Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області ;

; Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області ;

; Роботине Запорізької області ;

; Качкарівка, Милове, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 377 820 військових.