ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Середа 24 січня 2024 08:05
UA EN RU
Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні 24 січня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу- близько 378 660 (+840) осіб ліквідовано;
  • танків - 6227 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 579 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 9008 (+61) од.;
  • РСЗВ - 971 (+1) од.;
  • засоби ППО - 659 (+2) од.;
  • літаків - 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6998 (+37) од.;
  • крилатих ракет - 1842 (+22) од.;
  • кораблів/катерів - 23 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12 005 (+49) од.;
  • спеціальної техніки - 1416 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої продовжувалися

  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
  • на захід від Авдіївки у районі Північного;
  • на південь від Авдіївки у районі Досвідченого;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського;
  • в районі самої Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні