Понад 800 окупантів та 61 артилерійська система. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, склали 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 61 артсистему, 49 автомобілів та 37 безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу- близько 378 660 (+840) осіб ліквідовано;
- танків - 6227 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 11 579 (+31) од.;
- артилерійських систем - 9008 (+61) од.;
- РСЗВ - 971 (+1) од.;
- засоби ППО - 659 (+2) од.;
- літаків - 331 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6998 (+37) од.;
- крилатих ракет - 1842 (+22) од.;
- кораблів/катерів - 23 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12 005 (+49) од.;
- спеціальної техніки - 1416 (+7) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні сталося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої продовжувалися
- на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;
- на захід від Авдіївки у районі Північного;
- на південь від Авдіївки у районі Досвідченого;
- на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського;
- в районі самої Авдіївки.
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