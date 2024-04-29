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Знищені склад БК й не тільки. Військові відпрацювали дронами по позиції ворога на півдні

Понеділок 29 квітня 2024 08:51
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Знищені склад БК й не тільки. Військові відпрацювали дронами по позиції ворога на півдні Фото: військові відпрацювали дронами по позиції ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони відпрацювали дронами та гаубицею по ворожій позиції на півдні України. Внаслідок ударів є загиблі серед окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

Як розповідають ССО, оператори 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого під час розвідки на Південному напрямку виявили місце дислокації росіян, а також їх складу боєкомплекту.

Військові завдали вогневих уражень FPV-дронам, дронами зі системою скиду, а також 122-мм гаубицею Д-30. Під час ударів були знищені:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • 3 окупантів. Ще 5 отримали поранення;
  • місця розташування особового складу ворога.

Втрати Росії у війні

Станом на ранок 29 квітня, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, втрати країни-терориста становлять 467 470 одиниць особового складу. Лише протягом минулої доби, 28 квітня, наші військовослужбовці знищили 1320 ворожих солдатів, 6 танків та більше 15 бойових броньованих машин (ББМ).

Тим часом Третя штурмова бригада продемонструвала відео із враженням дроном ворожої системи РЕБ "Гроза-04М", яка повинна була допомогти росіянам закріпитися на позиціях.

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