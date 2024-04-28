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Повинен був допомогти ворожій піхоті закріпитися. Третя штурмова знищила РЕБ "Гроза" РФ

Україна, Неділя 28 квітня 2024 15:59
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Повинен був допомогти ворожій піхоті закріпитися. Третя штурмова знищила РЕБ "Гроза" РФ Фото: Третя штурмова не дала росіянам закріпитися на позиції, знищивши їх РЕБ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Третя штурмова бригада знищила російський РЕБ "Гроза-04М". Він мав допомогти ворожій піхоті закріпитися на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"Бійці Третьої штурмової уразили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М", - йдеться у повідомленні.

Цей комплекс, як розповіли військові, призначений для прикриття озброєння й техніки.

"Росіяни ж притягли його на позиції, бо закошмарена бригадними дронами російська піхота ніяк не могла закріпитися. Спойлер - так і не закріпилися", - додали штурмовики.

Зазначимо, "Гроза" - серія комплексів та засобів радіоелектронної боротьби від білоруського ВАТ "КБ Радар".

Втрати РФ в Україні

За тиждень, з 21 по 28 квітня, українські військові знищили 6620 російських військових та 849 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема, ЗСУ вдалось "відмінусувати" 50 танків, 95 ББМ, 229 артилерійських систем, 9 установок ППО та 128 дронів. Зокрема, на ранок 28 квітня, ЗСУ знищили ще понад 1000 росіян.

Що стосується знищення РЕБ, то сили оборони України на постійній основі знищують ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на полі бою. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.

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