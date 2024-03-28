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Знищені гаубиця, бронеавтомобіль й не тільки. ДПСУ показала роботу дронів у Херсонській області

Фото: ДПСУ показала роботу дронів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня прикордонники-аеророзвідники, а також їх побратими із Сил оборони знищили на лівобережжі Херсонської області ворожу гаубицю, бронеавтомобіль й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Протягом тижня наші воїни знищили на лівому березі Херсонської області: 

  • гаубицю Д-20; 
  • бронеавтомобіль;
  • вантажівку;
  • 2 одиниці замаскованої техніки.

"Також було нанесено вогневе ураження по укриттях та особовому складу ворога", - додає ДПСУ. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 березня, українські воїни ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила  439 970 військових.

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