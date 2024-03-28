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Уничтожены гаубица, бронеавтомобиль и не только. ГПСУ показала работу дронов в Херсонской области

Фото: ГПСУ показала работу дронов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели пограничники-аэроразведчики, а также их побратимы из Сил обороны уничтожили на левобережье Херсонской области вражескую гаубицу, бронеавтомобиль и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В течение недели наши воины уничтожили на левом берегу Херсонской области: 

  • гаубицу Д-20; 
  • бронеавтомобиль;
  • грузовик;
  • 2 единицы замаскированной техники.

"Также было нанесено огневое поражение по укрытиям и личному составу врага", - добавляет ГПСУ. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 марта, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 439 970 военных.

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