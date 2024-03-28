Уничтожены гаубица, бронеавтомобиль и не только. ГПСУ показала работу дронов в Херсонской области

В течение недели пограничники-аэроразведчики, а также их побратимы из Сил обороны уничтожили на левобережье Херсонской области вражескую гаубицу, бронеавтомобиль и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В течение недели наши воины уничтожили на левом берегу Херсонской области:
"Также было нанесено огневое поражение по укрытиям и личному составу врага", - добавляет ГПСУ.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 марта, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 439 970 военных.
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