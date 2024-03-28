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Майже 800 окупантів та 56 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Четвер 28 березня 2024 07:48
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Майже 800 окупантів та 56 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 439 970 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 6914 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 237 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 10 963 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1021 (+2) од.;
  • засоби ППО - 729 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8590 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 2017 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 595 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 1800 (+6) од.

Майже 800 окупантів та 56 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська наступають у районі Іванівського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута).

В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.

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