Майже 800 окупантів та 56 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 439 970 (+780) осіб ліквідовано;
- танків - 6914 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 13 237 (+21) од.;
- артилерійських систем - 10 963 (+32) од.;
- РСЗВ - 1021 (+2) од.;
- засоби ППО - 729 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8590 (+22) од.;
- крилаті ракети - 2017 (+2) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 595 (+56) од.;
- спеціальна техніка - 1800 (+6) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська наступають у районі Іванівського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута).
В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.
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