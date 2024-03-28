Майже 800 окупантів та 56 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня складають 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.03.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська наступають у районі Іванівського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута).

В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника.

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