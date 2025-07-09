Знищені БП та гармати: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України російські терористи втратили вже 1,029 мільйона одиниць живої сили.

Лише за минулу добу, 8 липня, втрати ворога склали ще 1050 одиниць. Також українські бійці знешкодили:

п'ять танків;

дві бойові броньовані машини;

68 артилерійських систем й не тільки.

Тим часом Державна прикордонна служба України показала, як бійці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Прайм" відпрацювали дронами на Курському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.