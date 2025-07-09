UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Знищені БП та гармати: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ показали роботу дронів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пілоти 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола відпрацювали безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по ворожій техніці на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Ворожі гармати яскраво палали після точних ударів наших БпЛА. Пілоти бригади продовжують методично знищувати артилерію противника - холодно, точно, без зайвих слів", - пише бригада.

 Пілотам вдалось знищити: 

  • польовий склад БП;
  • п’ять гармат 2А65 "Мста-Б". 

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України російські терористи втратили вже 1,029 мільйона одиниць живої сили.

Лише за минулу добу, 8 липня, втрати ворога склали ще 1050 одиниць. Також українські бійці знешкодили:

  • п'ять танків;
  • дві бойові броньовані машини;
  • 68 артилерійських систем й не тільки.

Тим часом Державна прикордонна служба України показала, як бійці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Прайм" відпрацювали дронами на Курському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні