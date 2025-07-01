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Прикордонники відпрацювали дронами по ворожій техніці на Курському напрямку (відео)

Вівторок 01 липня 2025 11:49
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Прикордонники відпрацювали дронами по ворожій техніці на Курському напрямку (відео) Ілюстративне фото: прикордонники відпрацювали дронами по ворожій техніці на Курському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Прайм" відпрацювали дронами по ворожій техніці на Курському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

У результаті успішної роботи бійці уразили:

  • 1 одиницю бронетехніки;
  • 3 транспортні засоби;
  • позицію мінометників;
  • місце взлету та керування ворожими дронами;
  • 3 бліндажі;
  • 8 укриттів ворога.

У тому ж числі ворог має втрати в живій силі - бійці ліквідували 7 окупантів.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 1 липня, на фронті відбулось 146 бойових зіткнень. Найбільше росіяни тиснули на Покровському напрямку.

Також сьогодні Генштаб вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області.

Від початку війни росіяни втратили більше 1,02 млн одиниць живої сили. Зокрема за минулу добу втрати ворога склали ще 970 осіб.

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