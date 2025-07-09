В армії РФ не стало ще 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати противника за добу
Фото: російські окупанти втратили 11 тисяч танків за час повномасштабної війни (Getty Images)
За останню добу, з 8 на 9 липня, росіяни втратили на фронті ще 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили 68 артсистем, 227 дронів і 119 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 029 660 (+1050) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 000 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 22 969 (+2) од.;
- артилерійських систем - 30 102 (+68) од.;
- РСЗВ - 1434 од.;
- засоби ППО - 1193 (+1) од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 457 (+227) од.;
- крилатих ракет - 3439 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 575 (+119) од.;
- спеціальної техніки - 3929 (+2) од.
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, що станом на вечір, 8 липня, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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