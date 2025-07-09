В армії РФ не стало ще 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати противника за добу

За останню добу, з 8 на 9 липня, росіяни втратили на фронті ще 1050 солдатів. Також ЗСУ знищили 68 артсистем, 227 дронів і 119 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 8 липня, на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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