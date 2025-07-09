Уничтоженные БП и пушки: ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении (видео)

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны против Украины российские террористы потеряли уже 1,029 миллиона единиц живой силы.

Только за минувшие сутки, 8 июля, потери врага составили еще 1050 единиц. Также украинские бойцы обезвредили:

пять танков;

две боевые бронированные машины;

68 артиллерийских систем и не только.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины показала, как бойцы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Прайм" отработали дронами на Курском направлении.

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