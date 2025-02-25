Знищені БМП, танк й не тільки. ГУР показало роботу дронів на Покровському напрямку

На відео можна побачити знищення:

танку Т-72;

БМП;

гармати Д-30;

складу БК;

військового транспорту;

обладнання для зв'язку;

особового складу ворога.



"Серед ліквідованих - ворожий екіпаж БпЛА. Показовий випадок - пригоди московитів на цвинтарі, де вони намагались сховатися серед могил, але були знищені майстрами FPV підрозділу "Крила", - пише ГУР.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 869 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1300 військових. Також Сили оборони знищили:

5 танків;

11 бойових броньованих машин;

26 артилерійських систем.

Окремо додамо, що на Покровському напрямку протягом тривалого часу щодня фіксується найбільша кількість боїв. Лише за минулу добу там було зафіксовано 28 ворожих штурмових дій.