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Уничтожены БМП, танк и не только. ГУР показало работу дронов на Покровском направлении

Иллюстративное фото: ГУР показало работу дронов на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало работу подразделения "Крылья" на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.

На видео можно увидеть уничтожение:

  • танка Т-72;
  • БМП;
  • пушки Д-30;
  • склад БК;
  • военного транспорта;
  • оборудование для связи;
  • личного состава врага.


"Среди ликвидированных - вражеский экипаж БпЛА. Показательный случай - приключения московитов на кладбище, где они пытались спрятаться среди могил, но были уничтожены мастерами FPV подразделения "Крылья", - пишет ГУР.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 869 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1300 военных. Также Силы обороны уничтожили:

  • 5 танков;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 26 артиллерийских систем.

Отдельно добавим, что на Покровском направлении в течение длительного времени ежедневно фиксируется наибольшее количество боев. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 28 вражеских штурмовых действий.

 

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