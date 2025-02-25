Уничтожены БМП, танк и не только. ГУР показало работу дронов на Покровском направлении

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало работу подразделения "Крылья" на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.
На видео можно увидеть уничтожение:
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 869 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1300 военных. Также Силы обороны уничтожили:
Отдельно добавим, что на Покровском направлении в течение длительного времени ежедневно фиксируется наибольшее количество боев. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 28 вражеских штурмовых действий.
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