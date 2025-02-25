РФ посилює наступ на півдні та сході: Генштаб показав актуальні карти боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Галаганівка Чернігівської області;

Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.



На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.



На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.



На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.



На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.



На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.



На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.



Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.



На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.



Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу "Бук-M3".

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.