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Знищені 460 окупантів та дев'ять дронів: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: українські бійці ліквідували ще 460 російських окупантів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Також було знищено дев'ять БПЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3615 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2675 (+4) од,
  • РСЗВ - 526 (+0) од,
  • засоби ППО - 278 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 294 (+3).

Нагадаємо, що за минулу добу українські сили відбили понад 80 атак противника.

Раніше ми писали, що під Бахмутом ЗСУ одним пострілом знищили склад БК та техніку окупантів.

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