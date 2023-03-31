Знищені 460 окупантів та дев'ять дронів: Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 3615 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,

артилерійських систем - 2675 (+4) од,

РСЗВ - 526 (+0) од,

засоби ППО - 278 (+0) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,

спеціальна техніка - 294 (+3).

Нагадаємо, що за минулу добу українські сили відбили понад 80 атак противника.

Раніше ми писали, що під Бахмутом ЗСУ одним пострілом знищили склад БК та техніку окупантів.

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