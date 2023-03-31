Уничтожены 460 оккупантов и девять дронов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов. Также было уничтожено девять БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:
Напомним, что за минувшие сутки украинские силы отразили более 80 атак противника.
Ранее мы писали, что под Бахмутом ВСУ одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов.
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