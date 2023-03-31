Росіяни наступають на п'яти напрямках, ЗСУ відбили 80 атак, - Генштаб

Росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові відбили понад 80 атак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штаба ЗСУ.