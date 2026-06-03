Знищене "АТБ", палаюча "Нова пошта": всі подробиці обстрілів Дніпра в день жалоби

Після вчорашнього обстрілу Дніпра з багатьма жертвами у місті оголосили жалобу. Але окупанти не зупинилися і продовжили обстрілювати місто й сьогодні.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки сьогоднішніх обстрілів Дніпра.
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В ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет, а також безпілотників. У Дніпрі були частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежна частина, гаражі та автомобілі.
Після завершення ввечері вівторка пошуково-рятувальної операції у житловому кварталі міста, яке опинилось під ворожим ударом, стало відомо про 16 загиблих та 42 поранених.
Фото: удар росіян по Дніпру 2 червня (t.me/dsns_telegram)
"Серед поранених 4 дітей. Троє з них у лікарні, як і 21 дорослий. Медики надають усім необхідну медичну допомогу", - розповів мер міста Борис Філатов.
Мер Дніпра оголосив 3 червня днем жалоби. Відповідно до його розпорядження на будівлі міськради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ і закладів приспущені Державні Прапори України.
Проте вчора, вже після оголошення жалоби, Дніпропетровська ОВА повідомила про нове влучання ворожого безпілотника у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок удару росіян 8-річна дівчинка дістала поранень.
Сьогодні, 3 червня, окупанти знову вдарили по Дніпру - Філатов розповів, що під ударом опинився склад із продуктами мережі супермаркетів "АТБ".
"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ із продовольством у Дніпрі", - йдеться у його заяві.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про повторний удар російських військ по Дніпровському району, що ускладнило роботу спецслужб, які вже були задіяні на місці першого прильоту.
Фото: ліквідація наслідків удару по складу "АТБ" (t.me/dsns_telegram)
Філатов додав, що внаслідок вечірньої атаки ворога також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок. Зокрема, потрощено до сотні вікон.
Внаслідок ворожих ударів були поранені восьмеро людей. Семеро з них госпіталізовані, троє - у важкому стані.
Пізніше Росія знову вдарила по Дніпру - було уражено термінал "Нової пошти".
За словами Ганжі, на місці прильоту зафіксовані руйнування, триває уточнення масштабів профільними службами. Також уточнюється інформація щодо поранених осіб.
Пізніше у "Новій пошті" підтвердили, що внаслідок російської атаки у Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал компанії. Зазначається, що працівники під час обстрілу перебували в укритті і не постраждали.
Нагадаємо, президент України заявив, що РФ щомісяця здатна виготовляти приблизно 120 балістичних ракет. У поєднанні з іншими видами озброєння це дає їй змогу регулярно здійснювати масштабні ракетні атаки.
Раніше Володимир Зеленський попереджав, що Росія може зосередити майбутні удари на конкретних оборонних підприємствах. За його словами, у Кремлі розглядають як стратегічну загрозу здатність України самостійно розвивати ракетні технології.