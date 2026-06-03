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Уничтоженное "АТБ", горящая "Новая почта": все подробности обстрелов Днепра в день траура

20:59 03.06.2026 Ср
3 мин
В результате ударов врага пять человек ранены, трое из них в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: поврежденный склад с продуктами сети "АТБ" (t.me/dnipropetrovskaODA)

После вчерашнего обстрела Днепра с многочисленными жертвами в городе объявили траур. Но оккупанты не остановились и продолжили обстреливать город и сегодня.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях сегодняшних обстрелов Днепра.

Главное:

  • Массированный обстрел и день траура: РФ ударила по Днепру 2 июня, убив 16 человек. После этого в городе объявили траур.
  • Удар по "АТБ": Днем 3 июня россияне ударили по складам с продуктами сети "АТБ", пострадали люди.
  • Обстрел "Новой почты": Во время повторного удара по складам "АТБ" повреждения получил терминал "Новой почты",
  • Последствия ударов: От сегодняшних ударов РФ по Днепру пострадали 8 человек, трое из них - в тяжелом состоянии.

В ночь на 2 июня российские оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Украину с применением баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, а также беспилотников. В Днепре были частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили.

После завершения вечером вторника поисково-спасательной операции в жилом квартале города, который оказался под вражеским ударом, стало известно о 16 погибших и 42 раненых.

Фото: удар россиян по Днепру 2 июня (t.me/dsns_telegram)

"Среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь", - рассказал мэр города Борис Филатов.

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День траура и новый удар

Мэр Днепра объявил 3 июня днем траура. Согласно его распоряжению на здании горсовета, зданиях и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений приспущены Государственные Флаги Украины.

Однако вчера, уже после объявления траура, Днепропетровская ОГА сообщила о новом попадании вражеского беспилотника в жилой дом в Днепре. В результате удара россиян 8-летняя девочка получила ранения.

Обстрел складов "АТБ"

Сегодня, 3 июня, оккупанты снова ударили по Днепру - Филатов рассказал, что под ударом оказался склад с продуктами сети супермаркетов "АТБ".

"Мы им - боевой корвет в Кронштадте. А они нам - склады АТБ с продовольствием в Днепре", - говорится в его заявлении.

Позже глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о повторном ударе российских войск по Днепровскому району, что осложнило работу спецслужб, которые уже были задействованы на месте первого прилета.

Фото: ликвидация последствий удара по складу "АТБ" (t.me/dsns_telegram)

Филатов добавил, что в результате вечерней атаки врага также задело несколько многоэтажек и садик. В частности, разбито до сотни окон.

В результате вражеских ударов были ранены восемь человек. Семеро из них госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

Удар по "Новой почте"

Позже Россия снова ударила по Днепру - был поражен терминал "Новой почты".

По словам Ганжи, на месте прилета зафиксированы разрушения, продолжается уточнение масштабов профильными службами. Также уточняется информация о раненых лицах.

Фото: поврежденный терминал "Новой почты" в Днепре (t.me/novapostcorp)

Позже в "Новой почте" подтвердили, что в результате российской атаки в Днепре был поврежден инновационный терминал компании. Отмечается, что работники во время обстрела находились в укрытии и не пострадали.

Напомним, президент Украины заявил, что РФ ежемесячно способна производить примерно 120 баллистических ракет. В сочетании с другими видами вооружения это дает ей возможность регулярно осуществлять масштабные ракетные атаки.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может сосредоточить будущие удары на конкретных оборонных предприятиях. По его словам, в Кремле рассматривают как стратегическую угрозу способность Украины самостоятельно развивать ракетные технологии.

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