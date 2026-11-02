Знімки NASA підтвердили пожежу на нафтовузлі "Самара" після атаки, - Bloomberg

ЛВДС "Самара" палає

За даними Міністерства енергетики Казахстану, після атаки дрона рано-вранці в понеділок, Казахстан тимчасово призупинив постачання сирої нафти до Росії трубопроводом Атирау-Самара.

Міністерство у відповіді на запитання Bloomberg повідомило, що минулої ночі була здійснена атака на трубопровідні об'єкти в Самарській області Росії.

"Очікується, що постачання нафти цим маршрутом відновиться найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Поки що ні Україна, ні Росія не підтвердили ударів безпілотників по нафтовій інфраструктурі в Самарській області, приблизно за 860 кілометрів від Москви.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев розповів про атаку українського дрона у своєму акаунті в соцмережах у понеділок.

Знімки NASA

Зображення з Системи інформації про пожежі для управління ресурсами NASA, отримане 2 листопада, показало відносно свіжу теплову аномалію. Це потенційно свідчить про пожежі на Самарській нафтогазовій станції.

Знімок нафтової станції "Самара" 2 листопада (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Самарський нафтовий хаб

Самарська станція є важливим вузлом російської мережі нафтопроводів з потужністю зберігання понад 1,6 мільйона кубічних метрів. Вона обслуговує поставки із Західного Сибіру та Казахстану.

Нафтопровод Атирау-Самара, що йде до російського Поволжя, є одним з основних маршрутів експорту сирої нафти з Казахстану.