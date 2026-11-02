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Снимки NASA подтвердили пожар на нефтеузле "Самара" после атаки, - Bloomberg

21:08 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" в России (росСМИ)

Спутниковые снимки подтвердили, что на одном из крупнейших нефтяных хабов России - линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" - разгорается пожар. Нефтяной хаб был атакован ночью 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Систему информации о пожарах для управления ресурсами NASA, передает Bloomberg.

ЛПДС "Самара" пылает

По данным Министерства энергетики Казахстана, после атаки дрона ранним утром в понедельник, Казахстан временно приостановил поставки сырой нефти в Россию по трубопроводу Атырау-Самара.

Министерство в ответе на вопрос Bloomberg сообщило, что минувшей ночью была совершена атака на трубопроводные объекты в Самарской области России.

"Ожидается, что поставки нефти по этому маршруту возобновятся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Пока что ни Украина, ни Россия не подтвердили ударов беспилотников по нефтяной инфраструктуре в Самарской области, примерно в 860 километрах от Москвы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об атаке украинского дрона в своем аккаунте в соцсетях в понедельник.

Фотографии NASA

Изображение из Системы информации о пожарах для управления ресурсами NASA, полученное 2 ноября, показало относительно свежую тепловую аномалию. Это потенциально свидетельствует о пожарах на Самарской нефтегазовой станции.

Фото нефтяной станции "Самара" 2 ноября (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Самарский нефтяной хаб

Самарская станция является важнейшим узлом российской сети нефтепроводов с мощностью хранения более 1,6 миллиона кубических метров. Она обслуживает поставки из Западной Сибири и Казахстана.

Идущий к российскому Поволжью нефтепровод Атырау-Самара является одним из основных маршрутов экспорта сырой нефти из Казахстана.

Ранее РБК-Украина писало, что в Самарской области 7 октября снова горит один из крупнейших нефтяных хабов России - "Самара".

Кроме того, ВСУ ударили по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.

Также известно, что нефтеузел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

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