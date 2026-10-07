Від резервуарів до газоочистки: Генштаб розкрив результати уражень у Самарі та Астрахані

Українські військові завдали ударів по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Генеральний штаб ЗСУ .

Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у селищі Просвєт та газопереробний завод "Астраханский" в Астрахані.

Що пошкоджено на станції "Самара"

Унаслідок ураження ЛВДС "Самара" 2 жовтня підтверджено пошкодження 11 резервуарів РВС-20000 та трьох резервуарів РВСПК-50000.

Також пошкоджено ділянку трубопроводів і станцію автоматизованого наливу нафтопродуктів.

ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки з різних родовищ. Це необхідно для формування експортного сорту Urals.

На нього припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту Росії. Крім того, станція задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Які пошкодження на Астраханському ГПЗ

Ще один удар було завдано 4 жовтня по газопереробному заводу "Астраханский" в Астрахані.

За даними Генштабу, там підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу - У-172 та У-272. Також пошкоджено блок вторинної перегонки У-1731.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки. Ця продукція використовується, зокрема, у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху.

Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 млрд кубометрів пластового газу на рік. Щороку завод може виробляти до 3,5 млн тонн технічної сірки - близько половини всього російського виробництва.

Як зазначили у Генштабі, Астраханський ГПЗ також задіяний у забезпеченні російської армії.