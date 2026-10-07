Від резервуарів до газоочистки: Генштаб розкрив результати уражень у Самарі та Астрахані
Українські військові завдали ударів по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у селищі Просвєт та газопереробний завод "Астраханский" в Астрахані.
Що пошкоджено на станції "Самара"
Унаслідок ураження ЛВДС "Самара" 2 жовтня підтверджено пошкодження 11 резервуарів РВС-20000 та трьох резервуарів РВСПК-50000.
Також пошкоджено ділянку трубопроводів і станцію автоматизованого наливу нафтопродуктів.
ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки з різних родовищ. Це необхідно для формування експортного сорту Urals.
На нього припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту Росії. Крім того, станція задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил.
Які пошкодження на Астраханському ГПЗ
Ще один удар було завдано 4 жовтня по газопереробному заводу "Астраханский" в Астрахані.
За даними Генштабу, там підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу - У-172 та У-272. Також пошкоджено блок вторинної перегонки У-1731.
Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки. Ця продукція використовується, зокрема, у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху.
Підприємство має проєктну потужність переробки до 12 млрд кубометрів пластового газу на рік. Щороку завод може виробляти до 3,5 млн тонн технічної сірки - близько половини всього російського виробництва.
Як зазначили у Генштабі, Астраханський ГПЗ також задіяний у забезпеченні російської армії.
Нагадуємо, протягом доби українські військові завдали ударів по чотирьох цілях, які, за словами президента Володимира Зеленського, допомагають Росії фінансувати та вести війну проти України.
Під ударом опинилися два нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах РФ.
Окремо українські військові завдали удару по цілі в Чорному морі.