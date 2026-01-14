Знімав з розшуку за хабарі: на Волині викрили посадовця ТЦК

Затриманий за хабарі знімав чоловіків з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином він давав їм можливість оформити відстрочку та уникнути мобілізації.

Зловмисник пообіцяв одному з чоловіків зняття з розшуку за три тисячі доларів, які мали передати у два етапи. Під час першого посадовець отримав 1,5 тисячі доларів, а на одержанні другої частини грошей його затримали "на гарячому".

Фото: затримання посадовця ТЦК на отриманні хабаря (dbr.gov.ua)

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Крім того, слідчі ДБР подали до суду клопотання щодо відсторонення підозрюваного від посади та обрання йому запобіжного заходу.