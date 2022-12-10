Знімали тік-ток на руїнах: двоє підлітків у Маріуполі травмувалися через детонування снаряду

"Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух - ланцюгова реакція першого вибуху", - написав він.

Андрющенко підкреслив, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку.

За його словами, окупанти де-факто зупинили розмінування : "В найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками".

Нагадаємо, росіяни продовжують руйнувати будинки у Маріуполі, зносячи як мінімум по одному в день.

Окрім того, загарбники перетворюють Маріуполь у свою тилову військову базу та завозять туди "зуби дракона".

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