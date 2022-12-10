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Снимали тик-ток на руинах: двое подростков в Мариуполе травмировались из-за детонирования снаряда

Иллюстративное фото: в оккупированном Мариуполе сдетонировал снаряд, двое подростков получили травмы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мариуполе раздались два мощных взрыва 10 декабря. В результате детонирования вражеского снаряда двое подростков получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Первый взрыв - подростки полезли снимать тик-ток на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв - цепная реакция первого взрыва", - написал он.

Андрющенко подчеркнул, что Мариуполь остается сверхопасным городом ввиду безопасности.

По его словам, оккупанты де-факто остановили разминирование: "В лучшем случае бомбы, снаряды и мины просто помаркированы лентами".

Напомним, россияне продолжают разрушать дома в Мариуполе, снося как минимум по одному в день.

Кроме того, захватчики превращают Мариуполь в свою тыловую военную базу и завозят туда "зубы дракона".

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