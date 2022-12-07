ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По одному в день. Окупанти продовжують руйнувати будинки в Маріуполі

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 07 грудня 2022 22:15
По одному в день. Окупанти продовжують руйнувати будинки в Маріуполі Фото: Окупанти продовжують руйнувати житло цивільних в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У захопленому Маріуполі кількість знесених окупантами будинків складає понад 30 одиниць

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Знесення будинків набирає обертів. В день місто позбавляють щонайменше від одного багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що загалом, по всіх районах міста, кількість знесених будинків складає понад 30 одиниць.

"Консервація комунікацій під будинками після знесення унеможливлює приведення до ладу інфраструктури. Через це маємо постійні відключення водопостачання, виток каналізації та інші радощі відсутності цивілізації", - додав радника мера Маріуполя.

Нагадаємо, що російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі.

У понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Маріуполь Донецька область Війна в Україні
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України