По одному в день. Окупанти продовжують руйнувати будинки в Маріуполі
У захопленому Маріуполі кількість знесених окупантами будинків складає понад 30 одиниць
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Знесення будинків набирає обертів. В день місто позбавляють щонайменше від одного багатоквартирного будинку", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначає, що загалом, по всіх районах міста, кількість знесених будинків складає понад 30 одиниць.
"Консервація комунікацій під будинками після знесення унеможливлює приведення до ладу інфраструктури. Через це маємо постійні відключення водопостачання, виток каналізації та інші радощі відсутності цивілізації", - додав радника мера Маріуполя.
Нагадаємо, що російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі.
У понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.
Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.
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