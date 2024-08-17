Знімали в Курській області. Після погроз Росії італійських журналістів повертають додому

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Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що ще від 6 серпня російські окупанти почали скаржитись на Бої в Курській області. Перші дні Україна не брала на себе відповідальність за бої на території РФ, однак потім президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація контролюється українськими військовими.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 15 серпня під контролем України перебувало вже 82 населених пункти РФ.

Сьогодні Зеленський повідомив, що операція в Курській області ще триває, а Україна тим часом вдало поповнює обмінний фонд.

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