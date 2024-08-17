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Знімали в Курській області. Після погроз Росії італійських журналістів повертають додому

Фото: Після погроз РФ італійських журналістів повернуть додому (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія "розлютилась" після того, як іноземні журналісти опублікували репортаж з Курської області. Після погроз Москви репортери вирішили повернутись додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що вчора Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні. Це сталось після того, як італійські кореспонденти вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.


 

Детальніше про ситуацію та реакцію Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що ще від 6 серпня російські окупанти почали скаржитись на Бої в Курській області. Перші дні Україна не брала на себе відповідальність за бої на території РФ, однак потім президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація контролюється українськими військовими.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що станом на 15 серпня під контролем України перебувало вже 82 населених пункти РФ.

Сьогодні Зеленський повідомив, що операція в Курській області ще триває, а Україна тим часом вдало поповнює обмінний фонд.

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