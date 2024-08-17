Снимали в Курской области. После угроз России италийских журналистов возвращают домой

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Ситуация в Курской области

Напомним, что еще с 6 августа российские оккупанты начали жаловаться на Бои в Курской области. В первые дни Украина не брала на себя ответственность за бои на территории РФ, однако затем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация контролируется украинскими военными.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 15 августа под контролем Украины находилось уже 82 населенных пункта РФ.

Сегодня Зеленский сообщил, что операция в Курской области продолжается, а Украина тем временем удачно пополняет обменный фонд.

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