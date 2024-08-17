Зеленський: операція в Курській області триває, обмінний фонд поповнюється

Сьогодні, 17 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав щодо руху ЗСУ в Курській області. Операція триває саме так, як і розраховувалося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує", - сказав Зеленський.

Крім того, президент висловив подяку кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд України за рахунок нових російських військових полонених. Він зазначив, що це наближає звільнення українських військових та цивільних з російського полону.

Зеленський додав, що цього тижня відбулось перезавантаження переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів.

"Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні cили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати", - розповів голова держави.

Президент резюмував, що це є безперечним пріоритетом України та одним із десяти пунктів Формули миру.